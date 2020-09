Il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio | i dati per il 15 settembre

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo i 181 casi di ieri, 95 solo a Roma, ildella Regione sull’andamento dei contagi dinel: articolo in aggiornamento Ilmedico diramatodallo Spallanzani: “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 92 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2”. L’ospedale romano precisa che “9 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 673” L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Notizie del 15 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 42 (+1) sono i ricoverati, 4 persone in terapia intensiva REGIONE – Martedì 15 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.Sono 41 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di martedì 15 settembre. L'età media dei contagiati è di 42 anni. I nuovi casi sono emersi su un totale di 4493 tamponi in 24 ore. Questo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Nel secondo trimestre del 2020 si e' accentuata quell'inversione di tendenza dell'andamento dei volumi di compravendita nel settore residenziale che si ...