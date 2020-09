Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati per il 15 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo i 125 casi positivi e i due decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 176 nuovi casi e due decessi. – articolo in aggiornamento Tra i 125 nuovi casi il bollettino della regione Lombardia specifica che per 35 contagi si tratta di debolmente positivi mentre altri 8 sono stati tracciati in seguito a test sierologico. Sono stati effettuati 19.399 tamponi per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.850.323. Crescono i pazienti in terapia intensiva. oggi sono 29, uno in più ieri. Anche i ricoverati nei reparti Covid sono in aumento: 263 nelle ultime 24 ore, in crescita di un paziente. Leggi anche: Il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo i 125 casi positivi e i due decessi di ieri l’andamento dei contagi diincon ideldella Regione: 176 nuovi casi e due decessi. – articolo in aggiornamento Tra i 125 nuovi casi ildella regionespecifica che per 35 contagi si tratta di debolmente positivi mentre altri 8 sono stati tracciati in seguito a test sierologico. Sono stati effettuati 19.399 tamponi per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.850.323. Crescono i pazienti in terapia intensiva.sono 29, uno in più ieri. Anche i ricoverati nei reparti Covid sono in aumento: 263 nelle ultime 24 ore, in crescita di un paziente. Leggi anche: Il ...

Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati per il 15 settembre) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Il bollettino sul Coronavirus oggi in #Lombardia: i dati per il 15 settembre - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ?? Mercoledì #16settembre ?? #AllertaGIALLA ?? Abruzzo e Calabria ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - DPCgov : ?? Mercoledì #16settembre ?? #AllertaGIALLA ?? Abruzzo e Calabria ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - zazoomblog : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 15 settembre - #bollettino… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per il 14 settembre next Coronavirus nel mondo: Putin si prepara a inviare il primo lotto di vaccini in Bielorussia

Hanno superato quota 925 mila i decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con q ...

Covid-19 / Nuovo picco in provincia di Foggia, 26 nuovi casi positivi

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 15 settembre 2020 in Puglia, sono stat ...

Entrate tributarie e contributive, Mef: 'Lotto e lotterie giù del 43,9%'

Il Rapporto del Mef sulle entrate tributarie e contributive nei primi 7 mesi del 2020 conferma il calo del gioco, pesano i quasi tre mesi di fermo per Covid-19. Le entrate di lotto e lotterie ammontan ...

Hanno superato quota 925 mila i decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con q ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 15 settembre 2020 in Puglia, sono stat ...Il Rapporto del Mef sulle entrate tributarie e contributive nei primi 7 mesi del 2020 conferma il calo del gioco, pesano i quasi tre mesi di fermo per Covid-19. Le entrate di lotto e lotterie ammontan ...