I soliti ignoti | Amadeus spiazza tutti | Ce l' ha quella cremina? | la strana richiesta su Rai 1

(Di martedì 15 settembre 2020) Unante battuta di, nel corso della seconda puntata della nuova stagione de I, il programma che conduce su Rai 1. Siamo alle battute finali dell'episodio trasmesso lunedì 14 settembre, quando viene svelata l'identità di uno degli. A quel punto, ecco chesi spende in una battuta su se stesso. L'identità in questione era "produce creme antiage", dunque il conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo ha ironizzato, rivolgendosi al concorrente: "Mi auguro che lei abbia portato una crema antiage per me, anche la più potente, che l'abbia prodotta appositamente per me, per non farmi riconoscere domani". Insomma, autoironico e decisamente troppo severo: dicrema ancora non ne ha bisogno.