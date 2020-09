"I soldi? Sono a casa mia". Nel primo giorno di "Domani" in edicola, il leghista massacra Stefano Feltri: rissa in tv (Di martedì 15 settembre 2020) Stefano Feltri e Rossano Sasso danno vita ad un acceso scontro in diretta a Omnibus su La7. Il direttore di Domani - da oggi, martedì 15 settembre, in edicola - difende la bontà dell'inchiesta del suo nuovo giornale sui soldi della Lega: “Noi li cerchiamo perché li avete fatti sparire e Sono soldi nostri, ottenuti con una documentazione falsa”. “Sono a casa mia”, è la replica stizzita del deputato del Carroccio, invitato subito a stare in silenzio: “Voi dovete restituire 49 milioni, questo dice la sentenza. Ci dovete ridare i soldi, Salvini e i suoi collaboratori hanno passato gli ultimi anni a far girare soldi fuori dai conti correnti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)e Rossano Sasso danno vita ad un acceso scontro in diretta a Omnibus su La7. Il direttore di- da oggi, martedì 15 settembre, in- difende la bontà dell'inchiesta del suo nuovo giornale suidella Lega: “Noi li cerchiamo perché li avete fatti sparire enostri, ottenuti con una documentazione falsa”. “mia”, è la replica stizzita del deputato del Carroccio, invitato subito a stare in silenzio: “Voi dovete restituire 49 milioni, questo dice la sentenza. Ci dovete ridare i, Salvini e i suoi collaboratori hanno passato gli ultimi anni a far girarefuori dai conti correnti della ...

Ultime Notizie dalla rete : soldi Sono Le discariche sono una macchina da soldi (sporchi) che non conosce crisi L'Espresso Foggia, scoperti 30 mafiosi che percepivano reddito di cittadinanza

Trenta detenuti mafiosi percepivano il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di San Severo, in provincia di Foggia, ha scoperto e denunciato 30 persone che prendevano i soldi pur non avendone ...

Recovery fund, Europol avverte: "Fondi UE già nel mirino della mafie"

I soldi del Recovery fund ancora non ci sono, ma le mafie ci hanno messo già gli occhi sopra. A lanciare l’allarme, oggi da Roma, è il direttore di Europol che parla di un "incremento delle ...

12 arrestati, 232 indagati e oltre 74.000 identificati il bilancio della settimana della Polizia di Stato sui treni

12 arrestati, 232 indagati e 74.492 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 4.651le pattuglie impegnate in stazione e 910 a bordo treno, per u ...

