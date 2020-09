I grandi misteri del Coronavirus cinese

(Di martedì 15 settembre 2020) “Cina Covid-19. La chimera che ha cambiato il mondo” di Joseph Tritto è un'opera scientifica dirompente che svela idelle interazioni biologiche e dei vari fenomeni legati al nuovo(Edizioni Cantagalli, 2020, 270 pagine, euro 20; prefazione di James Goldberg,ex membro e dirigente di importanti istituzioni accademiche e consulente governativo). Questo libro di stampo professionale può risultare difficile da comprendere da chi non ha le basi delle conoscenze (...) - Tribuna Libera / Cina, Cinesi,

szilviade_ : RT @Dida_ti: ..guarda con occhi pieni di meraviglia al mondo intorno, perché i più grandi misteri sono nascosti nei posti più impensati.… - Smilenewa : RT @Dida_ti: ..guarda con occhi pieni di meraviglia al mondo intorno, perché i più grandi misteri sono nascosti nei posti più impensati.… - uomoconbarba : @321serena I grandi misteri questi. - Awlesalex : RT @Dida_ti: ..guarda con occhi pieni di meraviglia al mondo intorno, perché i più grandi misteri sono nascosti nei posti più impensati.… - spkikibird : RT @Dida_ti: ..guarda con occhi pieni di meraviglia al mondo intorno, perché i più grandi misteri sono nascosti nei posti più impensati.… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi misteri

AgoraVox Italia

Una visita guidata alla scoperta delle bellezze e dei misteri del Monastero delle Benedettine di Catania. Organizzato da BCSicilia e dall'Officina del Viaggio, l'incontro si terrà sabato 19 settembre ...Pretty Bay non è la spiaggia di Giorgino. Per scovarla bisogna inerpicarsi nelle viuzze contorte di Birzebbuga nel profondo sud dell'isola di Malta. Seicento chilometri dal villaggio dei pescatori del ...Quando vediamo arrivare su Nintendo Switch nuove conversioni di avventure grafiche non si può fare altro che gioire. Soprattutto se si è amanti del genere, dato che la console Nintendo si presta parti ...