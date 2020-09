I genitori di Maria Paola giustificano il figlio | «Certi dell’innocenza | nessuna discriminazione sessuale»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è nessun tipo diomotransfobica dietro quanto accaduto ae a Ciro. Queste parole arrivano daidella stessanel giorno del funerali della figlia. I due vogliono credere nell’innocenza delMichele Gaglione – per il quale è stato confermato il carcere a causa per via delle prove raccolte a favore della versione di Ciro -. La madre e il padre di, che a 18 anni se ne è andata per via della relazione d’amore con Ciro, hanno dichiarato di essere «dell’innocenza di nostroMichele». LEGGI ANCHE >>> Ciro su...