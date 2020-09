I genitori di Maria Paola Gaglione: «Michele è innocente, era tanto il suo amore per la sorella» (Di martedì 15 settembre 2020) «Abbiamo scelto di vivere in silenzio la perdita di nostra figlia perché questa tragedia ci ha lasciato senza parole. E perché vogliamo stringerci in famiglia come sempre ci è accaduto nei dolori e nelle avversità». Sono le parole dei genitori di Maria Paola Gaglione – la giovane che ha perso la vita nella tragedia di Caivano – e di Michele, accusato della morte della sorella. Il silenzio per piangere Maria Paola Gaglione «Abbiamo scelto il silenzio per piangere Maria Paola, con la dignità e l’amore che abbiamo provato a donarle da quando è nata. Nessun processo o sentenza potrà guarire la nostra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 settembre 2020) «Abbiamo scelto di vivere in silenzio la perdita di nostra figlia perché questa tragedia ci ha lasciato senza parole. E perché vogliamo stringerci in famiglia come sempre ci è accaduto nei dolori e nelle avversità». Sono le parole deidi– la giovane che ha perso la vita nella tragedia di Caivano – e di, accusato della morte della. Il silenzio per piangere«Abbiamo scelto il silenzio per piangere, con la dignità e l’che abbiamo provato a donarle da quando è nata. Nessun processo o sentenza potrà guarire la nostra ...

