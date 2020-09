I funerali di Maria Paola Gaglione, la famiglia: «Non siamo omofobi». L’addio del fidanzato: «Cercavamo la felicità» (Di martedì 15 settembre 2020) La chiesa di San Paolo è proprio a una delle estremità del Parco Verde di Caivano, paesone al confine tra Napoli e Caserta. Era la parrocchia dove sono stati battezzati Maria Paola Gaglione e Ciro Migliore. I due ragazzi vivevano nel complesso di palazzi sorti nel dopo terremoto del 1980 per riversarci gli sfollati, i rispettivi appartamenti separati solo da un vialone. Nella stessa chiesa ieri pomeriggio don Maurizio Patriciello ha celebrato i funerali di Maria Paola, 18 anni appena … Continua L'articolo I funerali di Maria Paola Gaglione, la famiglia: «Non siamo omofobi». L’addio del fidanzato: ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 settembre 2020) La chiesa di San Paolo è proprio a una delle estremità del Parco Verde di Caivano, paesone al confine tra Napoli e Caserta. Era la parrocchia dove sono stati battezzatie Ciro Migliore. I due ragazzi vivevano nel complesso di palazzi sorti nel dopo terremoto del 1980 per riversarci gli sfollati, i rispettivi appartamenti separati solo da un vialone. Nella stessa chiesa ieri pomeriggio don Maurizio Patriciello ha celebrato idi, 18 anni appena … Continua L'articolo Idi, la: «Non». L’addio del: ...

