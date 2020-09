I Fatti Vostri | arriva Salvo Sottile | la sua nuova rubrica

(Di martedì 15 settembre 2020) Ha debuttato lunedì 14 settembre su Rai2 la trentesima edizione de I, lo storico programma condotto da Giancarlo Magalli. Tra le principali novità di quest’anno c’è un volto molto conosciuto dal pubblico della Rai: è, con unaall’interno della trasmissione. Il giornalista continua così a fare ciò che ha sempre fatto fino a poco fa con “Mi manda Rai Tre”: aiutare i cittadini vittime di raggiri e mettere in guardia il pubblico da possibili truffe. “Soprattutto in periodi di crisi, in cui la gente è più vulnerabile e più esposta a tentativi di truffa”, ha spiegato. La striscia avrà una cadenza bi-settimanale e andrà in onda tutti ...

