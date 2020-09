I commercialisti vicino alla Lega negano ogni addebito davanti al gip. Pm trovano nuovi elementi (Di martedì 15 settembre 2020) Oltre due ore di interrogatori per i due revisori contabili della Lega Manzoni e Di Rubba, ai domiciliari insieme ad altri due commercialisti vicini al Carroccio Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Oltre due ore di interrogatori per i due revisori contabili dellaManzoni e Di Rubba, ai domiciliari insieme ad altri duevicini al Carroccio

fattoquotidiano : I COMMERCIALISTI VICINO ALLA LEGA Ecco perché sono stati arrestati: un gruppo di amici, con “compiti assegnati”, i… - egopor : RT @al67ca: @borghi_claudio Il prossimo passo sarà: 'Il tunisino era vicino alla Lega'. Come i 3 commercialisti - ALisimberti : RT @al67ca: @borghi_claudio Il prossimo passo sarà: 'Il tunisino era vicino alla Lega'. Come i 3 commercialisti - DriverMattia198 : RT @al67ca: @borghi_claudio Il prossimo passo sarà: 'Il tunisino era vicino alla Lega'. Come i 3 commercialisti - al67ca : @borghi_claudio Il prossimo passo sarà: 'Il tunisino era vicino alla Lega'. Come i 3 commercialisti -

Ultime Notizie dalla rete : commercialisti vicino I commercialisti vicino alla Lega negano ogni addebito davanti al gip. Pm trovano nuovi elementi TG La7 I commercialisti vicino alla Lega negano ogni addebito davanti al gip. Pm trovano nuovi elementi

Oltre due ore di interrogatori per i due revisori contabili della Lega Manzoni e Di Rubba, ai domiciliari insieme ad altri due commercialisti vicini al Carroccio ...

L’imprenditore "miracolato", i rubli e quella tinteggiatura da 260mila euro

C’è un indagato, rimasto in ombra, nell’inchiesta della Procura sul caso della Lombardia Film Commission che giovedì ha portato ai domiciliari quattro persone, tra cui i tre commercialisti di fiducia ...

Lombardia film commission, un testimone: "Volevano vendere via Bellerio"

Dicevano di essere vicini, vicinissimi alla Lega. Tanto da raccontare di avere ricevuto l'incarico di vendere la sede del Carroccio in via Bellerio a Milano. A vantare entrature e rapporti preferenzia ...

Oltre due ore di interrogatori per i due revisori contabili della Lega Manzoni e Di Rubba, ai domiciliari insieme ad altri due commercialisti vicini al Carroccio ...C’è un indagato, rimasto in ombra, nell’inchiesta della Procura sul caso della Lombardia Film Commission che giovedì ha portato ai domiciliari quattro persone, tra cui i tre commercialisti di fiducia ...Dicevano di essere vicini, vicinissimi alla Lega. Tanto da raccontare di avere ricevuto l'incarico di vendere la sede del Carroccio in via Bellerio a Milano. A vantare entrature e rapporti preferenzia ...