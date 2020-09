Hyundai Tucson | ecco la quarta generazione dello sport utility coreano – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) Oltre 7 milioni di unità vendute, di cui 1,4 milioni in Europa: è questo il bigliettino da visita della nuovache, dal 2004, è un moassolutamente strategico per il costruttore. Ladel mo, lungo 4,5 metri (+2 cm), scommette su un design che non passa inosservato: al frontale spicca una cospicua calandra semi-trapezoidale che integra i gruppi ottici a led (invisibili quando spenti), che divengono un tutt’uno con essa. La fiancata è scolpita e muscolosa, nonché caratterizzata da parafanghi definiti da linee nette e spezzate. Tanta personalità pure in coda, con la fanaleria a sviluppo orizzontale sottesa da quattro triangoli luminosi. All’interno il ponte di ...