Hysaj, vice Ct Albania: "Spero possa rinnovare. In nazionale ha dimostrato tutto il suo valore" (Di martedì 15 settembre 2020) Elseid Hysaj sembra vicino al rinnovo di contratto col Napoli. Nel corso di Kiss Kiss Napoli Sergio Porrini, vice Ct Albania, ha parlato del terzino azzurro: "Conosciamo il suo valore e le prestazioni che ha avuto con Sarri allenatore. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Elseidsembra vicino al rinnovo di contratto col Napoli. Nel corso di Kiss Kiss Napoli Sergio Porrini,Ct, ha parlato del terzino azzurro: "Conosciamo il suoe le prestazioni che ha avuto con Sarri allenatore.

