Hysaj | Napoli | filtra ottimismo per il suo rinnovo | ecco i dettagli

cn1926it : Rinnovo #Hysaj, si attende il placet di #DeLaurentiis: contratto pronto - CdM - patrizi00536975 : aspettiamo le UFFICIALITA' dei RINNOVI di CONTRATTO di HYSAJ e MAKSIMOVIC prima della chiusura di questa sessione… - news24_napoli : CdM – Ottimismo per il rinnovo di Hysaj: si attende l’ok di ADL, cifre e… - news24_napoli : Il Mattino – Pressioni di Gattuso su Hysaj, anche Maksimovic potrebbe… - Torrenapoli1 : RINNOVI in CORSO #Acerbi - Lazio #Biraghi Fiorentina #Hysaj Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj Napoli

AreaNapoli.it

Il campionato è oramai alle porte. Si comincia sabato pomeriggio con Fiorentina-Torino, poi a seguire tutte le altre, con i tre posticipi del 30 settembre (Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Sp ...15/09/2020 - Quasi sei ore di volo in un giorno, con l'aggravante del faticoso ritorno in Italia alle 4 del mattino, solo per allenarsi sotto i riflettori e a porte chiuse allo stadio Jose' Alvelade d ...Perché nel caso, si sa, il Napoli ha da tempo il sì totale di Papastathopoulos dell'Arsenal. Il punto è che Maksimovic potrebbe firmare il rinnovo ed è la stessa strada che sta percorrendo Hysaj: sull ...