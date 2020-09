Hysaj | il vice ct dell’Albania | “Spero possa rinnovare con il Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 settembre 2020) In un’intervista a Radio Kiss Kiss, ilct dell’Albania Sergio Porrini ha commentato la situazione del calciatore del Napoli Elseid, auspicando per lui il rinnovo con il Napoli: ” L’anno scorso non è stata una stagione esaltante, è stata difficile anche per lui, ma ha dimostrato con la nazionale albanese il suo valore. Con l’arrivo di Gattuso ha trovato più spazio, il nuovo tecnico gli ha dato maggiore considerazione. Spero che, è un difensore di grande affidabilità ed è un giocatore importante nel contesto del gruppo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo, ilct dell’Albania: “Sperocon il ...