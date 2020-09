"Ho inseguito mia sorella ma non volevo ucciderla" (Di martedì 15 settembre 2020) Nino Materi La difesa di Michele Gaglione: "Speravo di convincere Paola a tornare a casa". Il gip convalida l'arresto Ha provato a difendersi. Ma il gip del tribunale di Nola (Napoli) ha confermato l'arresto con l'accusa di omicidio preterintenzionale con l'aggravante dei motivi futili e abietti. Il giudice non usa mai il termine «omofobia», ma è chiaro che a fare da sfondo a questa terribile storia c'è proprio l'odio per chi cerca faticosamente la sua vera identità sessuale, combattendo una durissima battaglia contro i pregiudizi. Quella stessa «battaglia» che Ciro Migliore, 22 anni, (nato femmina ma determinato a diventare maschio) e Paola Gaglione, 18 anni, stavano affrontando insieme da tre anni. Col coraggio di chi si ama. Con la forza di chi non si rassegna al degrado umano e sociale di una comunità senz'anima. Tra i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Nino Materi La difesa di Michele Gaglione: "Speravo di convincere Paola a tornare a casa". Il gip convalida l'arresto Ha provato a difendersi. Ma il gip del tribunale di Nola (Napoli) ha confermato l'arresto con l'accusa di omicidio preterintenzionale con l'aggravante dei motivi futili e abietti. Il giudice non usa mai il termine «omofobia», ma è chiaro che a fare da sfondo a questa terribile storia c'è proprio l'odio per chi cerca faticosamente la sua vera identità sessuale, combattendo una durissima battaglia contro i pregiudizi. Quella stessa «battaglia» che Ciro Migliore, 22 anni, (nato femmina ma determinato a diventare maschio) e Paola Gaglione, 18 anni, stavano affrontando insieme da tre anni. Col coraggio di chi si ama. Con la forza di chi non si rassegna al degrado umano e sociale di una comunità senz'anima. Tra i ...

