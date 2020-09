Hellas Verona, lesione del retto femorale per Magnani: la nota (Di martedì 15 settembre 2020) L’Hellas Verona ha reso note le condizioni fisiche del difensore Magnani: il comunicato ufficiale del club «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto in giornata – Giangiacomo Magnani, uscito anzitempo nell’amichevole con la Cremonese per un risentimento muscolare, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) L’ha reso note le condizioni fisiche del difensore: il comunicato ufficiale del club «FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto in giornata – Giangiacomo, uscito anzitempo nell’amichevole con la Cremonese per un risentimento muscolare, ha riportato unadi primo grado del muscolodella coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore». Leggi su Calcionews24.com

