“Hanno bisogno di me”, Flavia Vento piange al Grande Fratello Vip (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) Flavia Vento piange al Grande Fratello Vip. A meno di 24 ore di distanza dall’ingresso nella Casa, la showgirl sente la mancanza dei suoi cani: “Hanno bisogno di me”. Delle sue lacrime si è accorta Federica Panicucci, in diretta a Mattino Cinque aprendo la finestra sul reality show. Flavia Vento piange al GF Vip: “Hanno... L'articolo “Hanno bisogno di me”, Flavia Vento piange al Grande Fratello Vip (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 settembre 2020)alVip. A meno di 24 ore di distanza dall’ingresso nella Casa, la showgirl sente la mancanza dei suoi cani: “Hannodi me”. Delle sue lacrime si è accorta Federica Panicucci, in diretta a Mattino Cinque aprendo la finestra sul reality show.al GF Vip: “Hanno... L'articolo “Hannodi me”,alVip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

XFactor_Italia : .@alecattelan: 'In questa situazione ho capito che tutti noi come intrattenitori abbiamo una grossa responsabilità… - M5S_Europa : La politica ha bisogno di riacquistare credibilità. Il 20 e il 21 settembre ci sarà il #referendum per decidere s… - carlosibilia : 200mila percettori del #RedditoDiCittadinanza hanno sottoscritto un contratto di lavoro. Sono i dati rilasciati la… - scorpioblair : poracci non ho bisogno di ascoltarle per sapere che hanno fatto giustizia alla cover, chi dice il contrario ha solo… - GisellaPagano : @UPavesi @LaStampa Gli animali amano, hanno bisogno dell'essere umano e sono fedeli. -

Ultime Notizie dalla rete : “Hanno bisogno [PDF] AGGIORNAMENTO COVID-19 | Antiacido Mercato | Qual e la situazione post e pre di COVID-19? Genova Gay