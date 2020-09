Hamilton e il caso della maglietta anti-razzismo sul podio del GP di Toscana (Di martedì 15 settembre 2020) Domenica scorsa, dopo aver vinto il GP di Toscana, Lewis Hamilton è salito sul podio con una t-shirt nera anti-razzismo, con delle scritte bianche, che evidenziavano la brutalità della polizia USA. Hamilton anti-razzismo – La maglietta per Breonna Taylor Lewis Hamilton è uno dei nomi più noti nel mondo del motorsport, e non solo, il miglior pilota nella storia di questa Formula 1 moderna. L’automobilismo è uno sport tipicamente dominato dai bianchi, quindi il successo di Hamilton è sicuramente storico per una moltitudine di ragioni. Con le proteste per l’ingiustizia razziale che si svolgono in tutto il mondo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Domenica scorsa, dopo aver vinto il GP di, Lewisè salito sulcon una t-shirt nera, con delle scritte bianche, che evidenziavano la brutalitàpolizia USA.– Laper Breonna Taylor Lewisè uno dei nomi più noti nel mondo del motorsport, e non solo, il miglior pilota nella storia di questa Formula 1 moderna. L’automobilismo è uno sport tipicamente dominato dai bianchi, quindi il successo diè sicuramente storico per una moltitudine di ragioni. Con le proteste per l’ingiustizia razziale che si svolgono in tutto il mondo, ...

