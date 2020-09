“Ha minacciato mio figlio”. Sfera Ebbasta, l’accusa della vip è pesantissima. Lei è una vera furia (Di martedì 15 settembre 2020) Nuovamente protagonista Serena Enardu e non per situazioni piacevoli. La donna è infatti esplosa di rabbia sui social network a causa di un episodio che si è verificato nella città di Milano. In particolare su una strada del capoluogo lombardo. Il suo attacco è stato riservato al famoso rapper Sfera Ebbasta. Ma cosa è successo? Stando al racconto dell’imprenditrice sarda fatto tramite Instagram stories, è accaduto un incidente a suo figlio Tommaso mentre era intento a camminare. Infatti è caduto per terra mentre si trovava sul monopattino. In quei frangenti concitati è passato proprio l’ex giudice di X-Factor, che ha deciso di non aiutarlo e di inveire contro il figlio dell’ex gieffina. Le sue dichiarazioni sono state pungenti nei confronti del cantante, che al momento non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Nuovamente protagonista Serena Enardu e non per situazioni piacevoli. La donna è infatti esplosa di rabbia sui social network a causa di un episodio che si è verificato nella città di Milano. In particolare su una strada del capoluogo lombardo. Il suo attacco è stato riservato al famoso rapper. Ma cosa è successo? Stando al racconto dell’imprenditrice sarda fatto tramite Instagram stories, è accaduto un incidente a suo figlio Tommaso mentre era intento a camminare. Infatti è caduto per terra mentre si trovava sul monopattino. In quei frangenti concitati è passato proprio l’ex giudice di X-Factor, che ha deciso di non aiutarlo e di inveire contro il figlio dell’ex gieffina. Le sue dichiarazioni sono state pungenti nei confronti del cantante, che al momento non ha ...

deliciousval : @MartinaJaymes @JamieJonessss Non crede alla nonna. Lo vedi che sta male e non vuole sparargli. Sicuramente Azize h… - indiepatico : @Happy4Trigger in ogni caso non ha usato violenza, non ha minacciato nessuno, e le motivazioni per cui le hanno rif… - BabboleoNews : Un #uomo di 73 anni è stato arrestato per #stalking nei confronti della moglie, 43 anni, da cui si era separato. L'… - antonionozzi : RT @Soppressatira: Zangrillo: «Il virus c'è, e ha dimostrato di essere molto contagioso». Le cose sono due: o soffre di amnesia, o Berlusco… - Bi_And_Tired_ : Il muratore ha minacciato il tizio che non lo vuole pagare di sequestrarlo, sono entrata in una puntata di Gomorra senza saperlo -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha minacciato Caivano, Maria Paola morta per «un incidente»: la difesa di Michele Gaglione Corriere della Sera