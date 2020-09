Guardia | Sebastianelli | “Investire su sanità e politiche sociali”

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSanframondi (Bn) – “Non si può certamente dimenticare la grande rete sociale e la straordinaria esperienza solidale che, dal nulla, è nata anel periodo del lockdown causato dalla pandemia. Cittadini, volontari, associazioni, amministratori, donne, mamme e persino bambini si sono visti impegnati in azioni umanitarie che hanno reso grande la rete di solidarietà che sta continuando a crescere. Si sono visti l’impegno e la collaborazione di alcuni immigrati accolti dalla comunità guardiese, grazie alla buona esperienza degli Sprar, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, in collaborazione con il Ministero dell’Interno. C’è sempre stato un impegno costante. La squadra “sei tu” esalta la sua ...

in modo da formare figure professionali che possano restare a Guardia. “Star bene a scuola – conclude Sebastianelli – vuol dire soprattutto frequentare ambienti curati e sicuri. Intendiamo attuare ...Questa mattina, sulla pagina ufficiale della lista Guardia sei tu, in corsa nelle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, il candidato alla carica di sindaco, Gabriele Sebastianelli, h ..."Caldoro non deve certo giustificare i suoi toni in campagna elettorale, peraltro sempre molto pacati, al contrario del suo avversario principale, De Luca, che non è certo un campione di bon ton. Per ...