Guardia di finanza: trenta denunciati per il Reddito di Cittadinanza (Di martedì 15 settembre 2020) Sono stati trenta i denunciati dalla Guardia di finanza: percepivano il Reddito di Cittadinanza anche se in carcere. denunciati dalla Guardia di finanza I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nell'ambito di attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale, hanno scoperto 30 soggetti che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza pur non avendone diritto perché detenuti in carcere o perché con familiari detenuti. La concessione del sostegno economico è subordinata ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali nonché di compatibilità, che i nuclei familiari devono possedere cumulativamente al momento della ...

