Il Fondo perduto per le imprese 'ha funzionato così bene che ha tirato più dello stanziamento, dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni spostandoli da alcune misure che hanno tirato meno'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - "Siamo a settembre e alcune misure terminano a fine anno, quindi il tiraggio finale lo si sapra' a fine anno, stiamo monitorando in corso d'opera e per ...

Gualtieri: "Fondo perduto per le imprese esaurito, metteremo risorse"

Il fondo perduto per le imprese "ha funzionato così bene che ha tirato più dello stanziamento, dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni spostandoli da alcune misure che hanno tirato meno" al mom ...

Gualtieri: “I fondi europei occasione irripetibile. E il debito scenderà già dal 2021”

Il ministro dell’Economia in audizione alla Camera: «Il nostro piano alla Ue il 15 ottobre, vogliamo essere tra i primi. Sceglieremo solo i progetti utili alla crescita e all’occupazione» Il Recovery ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - "Siamo a settembre e alcune misure terminano a fine anno, quindi il tiraggio finale lo si sapra' a fine anno, stiamo monitorando in corso d'opera e per ...Il fondo perduto per le imprese "ha funzionato così bene che ha tirato più dello stanziamento, dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni spostandoli da alcune misure che hanno tirato meno" al mom ...Il ministro dell'Economia in audizione alla Camera: «Il nostro piano alla Ue il 15 ottobre, vogliamo essere tra i primi. Sceglieremo solo i progetti utili alla crescita e all'occupazione» Il Recovery ...