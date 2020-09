Groenlandia, si stacca ghiacciaio grande come Firenze. "Ecco perché è così importante" (Di martedì 15 settembre 2020) Un blocco di ghiaccio grande come Firenze si è staccato dalla Groenlandia e dopo essersi spaccato, si è trasformato in una flotta di enormi iceberg. Il colosso di oltre 110 chilometri quadrati , che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Un blocco di ghiacciosito dallae dopo essersi spaccato, si; trasformato in una flotta di enormi iceberg. Il colosso di oltre 110 chilometri quadrati , che ...

RaiNews : Nuovo segnale del cambiamento climatico in corso #clima #Groenlandia - annamariamoscar : Ghiacciaio due volte più grande di Manhattan si stacca dalla Groenlandia. E in Antartide a rischio crollo i due ghi… - Andrea80821276 : RT @RaiNews: Nuovo segnale del cambiamento climatico in corso #clima #Groenlandia - 950Alpa : RT @ChiranAngelgela: Non capisco perché ci sia così poca attenzione a quanto sta accadendo al pianeta. Questa notizia dovrebbe indurci in f… - ChiranAngelgela : Non capisco perché ci sia così poca attenzione a quanto sta accadendo al pianeta. Questa notizia dovrebbe indurci i… -