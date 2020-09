Grillo si lamenta coi senatori grillini | “Siamo bloccati Funzionano meglio le dittature” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 settembre 2020) «È paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie. Siamosu stronzate gigantesche». Così parlò Beppe, in diretta col Senato della Repubblica italiana. E ancora. «Dovremmo ragionare su un reddito universale incondizionato, non legato al ricatto del lavoro». Con reddito e istruzione «usciamo dall’impasse degli ultimi 20 anni». Il sogno di Beppela dittatura Tra i sorrisi compiaciuti deipentastellati, il cofondatore dei 5 Stelle è interveuto in collegamento con la conferenza stampa al Senato. Si parlava di comunità energetiche e di autoconsumo. Ma è stato il pretesto per capire il futuro “orwelliano” che sogna. Dittatura ...