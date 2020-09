Grillo “Iniziare a ragionare sul reddito universale”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo iniziare asu ununiversale incondizionato senza ricatti di lavoro. Un, non un piatto di minestra, è una grande battaglia insieme all'istruzione, siamo le migliori menti nel mondo”. Lo ha detto il leader del M5S, Beppe, intervenendo, in diretta streaming, nel corso di un incontro sull'energia. “A questa sinistra fategli capire che ci sono le idee”, ha aggiunto. “La sinistra ha poche idee, la destra non ce l'ha, noi ne abbiamo qualcuna. Mettiamo insieme tute le forze e iniziamo da questo”, ha sottolineato. “Lo Stato deve diventare una buona cosa, non una cosa che prende per il culo gli italiani come ha sempre fatto. Lo Stato oggi deve entrare, deve diventare la linea guida”, ...