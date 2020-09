Grillo: “Energia fossile deve costare molto, più incentivi alle rinnovabili”. Patuanelli firma il decreto sulle comunità energetiche (Di martedì 15 settembre 2020) “Energia è un tema di civiltà, non si può continuare con il carbone. Ma l’energia fossile deve costare molto, non poco. L’unica leva che abbiamo è quella fiscale: tutte le tasse che si possono prevedere su quello si possono distribuire in incentivi alle rinnovabili. L’energia è la vera rivoluzione culturale di questo paese”. E’ stato questo – un appello che suona come un assist al governo alle prese con il taglio dei Sussidi dannosi per l’ambiente – uno dei punti centrali del lungo discorso tenuto da Beppe Grillo durante la conferenza stampa al Senato dei Cinque Stelle sulle comunità energetiche e l’autoconsumo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Energia è un tema di civiltà, non si può continuare con il carbone. Ma l’energia, non poco. L’unica leva che abbiamo è quella fiscale: tutte le tasse che si possono prevedere su quello si possono distribuire inrinnovabili. L’energia è la vera rivoluzione culturale di questo paese”. E’ stato questo – un appello che suona come un assist al governoprese con il taglio dei Sussidi dannosi per l’ambiente – uno dei punti centrali del lungo discorso tenuto da Beppedurante la conferenza stampa al Senato dei Cinque Stellecomunitàe l’autoconsumo. Il ...

Raffenja1 : @beppe_grillo Certo , l'energia fossile risparmiata dal mercantile è stata usata dagli aerei per portare le merci oltre oceano - iscel : @Giulio_Firenze @CarloCalenda @matteorenzi @pdnetwork E' xche' manca una visione, mancano idee, mancano piani. Quin… - Fedoraquattroc2 : @Mov5Stelle @beppe_grillo Ormai tutto chiaro,sgamati tutti: - dani_ela_daveri : @SandraM0027 @marco_gervasoni Sandra! Adesso commenti Grillo con la stessa energia con cui ha attaccato il Prf Gerv… - lucc_mich : RT @AleFiveStars: @MarceVann piazze così 'potenti' come quelle del Dibba le hanno fatte in pochi ... mi vengono in mente Grillo e Dario Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo “Energia Malore in mare all'Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini Affaritaliani.it