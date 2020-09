 Grillo arringa il Movimento | Vi amo | fate miracoli

Leggi su agi

(Di martedì 15 settembre 2020) "Voi siete i miei figli, vi amo da morire...". Oggi al Senato, al culmine del proprio intervento da remoto a una conferenza stampa di M5s sulle fonti alternative di energia, Beppe Grillo non ha resistito alla tentazione della mozione degli affetti, per coronare il proprio ritorno in prima linea a fianco dei pentastellati. Un rinnovato attivismo coinciso con l'appressarsi di una doppia consultazione elettorale delicatissima sia per l'esecutivo e per il, e soprattutto con i sempre più numerosi focolai di dissidenza presenti all'interno degli eletti di M5s. Che l'ex-comico genovese avesse intenzione di spendersi come non faceva da qualche tempo per la causa pentastellata era apparso evidente nei giorni scorsi, soprattutto quando aveva deciso di scendere a Roma per presenziare a un evento istituzionale (la presentazione della relazione annuale ...