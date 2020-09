Grillo al M5s: “Fate capire alla sinistra che le idee vanno perseguite. Loro ne hanno poche, la destra non ne ha, noi alcune: vanno unite forze” (Di martedì 15 settembre 2020) “C’è in ballo il destino di questo Paese, ci ho messo una parte della mia vita. Tengo alla situazione. La sinistra ha poche idee, la destra non ne ha. Noi ne abbiamo qualcuna… Mettiamo insieme le forze”, così il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo durante una conferenza stampa del M5s sulle energie rinnovabili, sottolineando che “siamo bloccati sulle stronzate“. “Noi dovremmo cominciare a ragionare sul reddito universale – continua Grillo – istruzione e reddito ci possono portare fuori da questo impasse che abbiamo da 20 anni”. Un cambio di passo, un “passaggio mentale”, fondamentale che, evidenzia il garante va fatto “capire alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “C’è in ballo il destino di questo Paese, ci ho messo una parte della mia vita. Tengosituazione. Laha, lanon ne ha. Noi ne abbiamo qualcuna… Mettiamo insieme le forze”, così il garante del Movimento 5 stelle, Beppedurante una conferenza stampa del M5s sulle energie rinnovabili, sottolineando che “siamo bloccati sulle stronzate“. “Noi dovremmo cominciare a ragionare sul reddito universale – continua– istruzione e reddito ci possono portare fuori da questo impasse che abbiamo da 20 anni”. Un cambio di passo, un “passaggio mentale”, fondamentale che, evidenzia il garante va fatto “...

