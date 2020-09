Grillo al M5s: “Dobbiamo ringraziare Casaleggio padre e figlio per la piattaforma Rousseau. Voi siete i miei figli, vi amo da morire…” (Di martedì 15 settembre 2020) “Io sono fuori, forse stando dentro si perde un po’ di libertà e si acquista in competenza, ma un punto di vista fuori ci vuole sempre. I cittadini devono poter andare avanti potendo dire la loro con dei sistemi tecnologici che noi per primi al mondo abbiamo fatto. E non è una difesa di Rousseau, più o meno, è una difesa di una tecnologia che abbiamo fatto noi e dobbiamo ringraziare le persone che l’hanno fatta: Casaleggio padre e Casaleggio figlio”, così Beppe Grillo, in collegamento con la conferenza stampa al Senato sul decreto Mise su comunità energetiche e l’autoconsumo. Presenti i capigruppo 5 Stelle di Camera e Senato – Davide Crippa e Gianluca Perilli -, il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Io sono fuori, forse stando dentro si perde un po’ di libertà e si acquista in competenza, ma un punto di vista fuori ci vuole sempre. I cittadini devono poter andare avanti potendo dire la loro con dei sistemi tecnologici che noi per primi al mondo abbiamo fatto. E non è una difesa di, più o meno, è una difesa di una tecnologia che abbiamo fatto noi e dobbiamole persone che l’hanno fatta:”, così Beppe, in collegamento con la conferenza stampa al Senato sul decreto Mise su comunità energetiche e l’autoconsumo. Presenti i capigruppo 5 Stelle di Camera e Senato – Davide Crippa e Gianluca Perilli -, il presidente ...

