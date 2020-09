Gravina: “Parlato con Infantino, lavoriamo per istituire i play-off al termine dei campionati” (Di martedì 15 settembre 2020) “L’incontro con il presidente della Fifa Infantino è stato un momento molto utile di riflessione. Ne abbiamo parlato, ho espresso la mia personale idea sull’ipotesi di un rinnovamento del prodotto ormai datato e non più appetibile”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale e in merito all’idea di istituire i play-off al termine dei campionati, come sollecitato dalla stessa Fifa alle federazioni nazionali. “Su questa idea sto lavorando da tempo, mi auguro di trovare momenti di condivisione con gli interpreti del mondo del calcio. Oggi ci sono troppi impegni a livello di competizioni sportive – ha detto il n.1 della Federcalcio – e siamo coscienti che entriamo subito in fibrillazione quando una ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “L’incontro con il presidente della Fifaè stato un momento molto utile di riflessione. Ne abbiamo parlato, ho espresso la mia personale idea sull’ipotesi di un rinnovamento del prodotto ormai datato e non più appetibile”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a margine del consiglio federale e in merito all’idea di-off aldei campionati, come sollecitato dalla stessa Fifa alle federazioni nazionali. “Su questa idea sto lavorando da tempo, mi auguro di trovare momenti di condivisione con gli interpreti del mondo del calcio. Oggi ci sono troppi impegni a livello di competizioni sportive – ha detto il n.1 della Federcalcio – e siamo coscienti che entriamo subito in fibrillazione quando una ...

