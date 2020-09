Gravina a tutto campo, dai playoff in Serie A alla riapertura degli stadi: “Nuovo orizzonte per il calcio” (Di martedì 15 settembre 2020) Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto in conferenza stampa sugli argomenti discussi. Queste le sue parole. LA SENTENZA IN Serie C – “Confermata la decisione del Tribunale Federale con la retrocessione di Picerno e Bitonto. Di conseguenza abbiamo applicato il risultato della classifica di regular season con la promozione di Foggia e Bisceglie. Mi preme sottolineare l’idea di intensificare gli incontri con tutti i presidenti delle componenti per avviare un percorso di confronto per l’applicazione di alcune idee innovative legate alla riforma del sistema calcio. Vogliamo intraprendere un nuovo orizzonte per un nuovo sistema calcio”. playoff Serie A – “L’incontro con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabrieleha fatto il punto in conferenza stampa sugli argomenti discussi. Queste le sue parole. LA SENTENZA INC – “Confermata la decisione del Tribunale Federale con la retrocessione di Picerno e Bitonto. Di conseguenza abbiamo applicato il risultato della classifica di regular season con la promozione di Foggia e Bisceglie. Mi preme sottolineare l’idea di intensificare gli incontri con tutti i presidenti delle componenti per avviare un percorso di confronto per l’applicazione di alcune idee innovative legateriforma del sistema calcio. Vogliamo intraprendere un nuovoper un nuovo sistema calcio”.A – “L’incontro con ...

CalcioWeb : #Gravina a tutto campo, dai playoff in Serie A alla riapertura degli #stadi: 'Nuovo orizzonte per il calcio' - - CiokDelice : E che sarà mai ricoprire 800 praline gianduia ? ?? Andrà tutto bene ?? #gravina #gravinainpuglia #altamura #matera… - TuttoMatera : Serie D - Gravina, schiantato il Castellaneta: goleada nel test amichevole » Tutto Eccellenza - Dida_ti : RT @Margaeta1: Tutto passa solo #ciocheconta resta... 'Antonia Gravina ' - _Valealizzi_ : RT @unbelrumore: Gravina e Farny a Oggi è un altro giornoooooooooo #ilparadisodellesignore CON PAZZA IDEA IN SOTTOFONDO AMO TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina tutto I Friedkin non perdono tempo. Subito la sindaca, poi Gravina Tuttoasroma.it Gravina di Riggio, Grottaglie: come arrivare, tutte le informazioni

Come arrivare alla meravigliosa Gravina di Riggio, alle Grottaglie, in provincia di Taranto, per ammirare lo spettacolo naturale.

La Fifa studia la rivoluzione: play-off e non solo, il piano di Infantino

Se non tutto, la pandemia ha cambiato tanto. Con inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio: la stagione appena conclusa è stata tra le più atipiche di sem ...

XIX Memorial Prisco Perugino: ecco come è andata la riunione pugilistica

Si è svolto ieri sera il XIX Memorial Prisco Perugino, un appuntamento pugilistico a cadenza annuale per ricordare il grande campione Prisco Perugino, scomparso nel 2001. Primo appuntamento post lockd ...

Come arrivare alla meravigliosa Gravina di Riggio, alle Grottaglie, in provincia di Taranto, per ammirare lo spettacolo naturale.Se non tutto, la pandemia ha cambiato tanto. Con inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio: la stagione appena conclusa è stata tra le più atipiche di sem ...Si è svolto ieri sera il XIX Memorial Prisco Perugino, un appuntamento pugilistico a cadenza annuale per ricordare il grande campione Prisco Perugino, scomparso nel 2001. Primo appuntamento post lockd ...