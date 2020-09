Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si sente male: ‘Non vorrei fare terrorismo ma…’ (Di martedì 15 settembre 2020) Non parte sotto i migliori auspici l’avventura di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. L’influencer, entrato nella casa nella prima puntata in onda il 14 settembre su Canale 5, dopo la diretta parlando con i coinquilini ha ammesso di non sentirsi bene. Per la verità già nel corso della serata aveva fatto sapere di sentire freddo, forse a causa dell’aria condizionata, ma una volta terminata la diretta il malessere non è sparito. Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck, vaffa a Tommaso Zorzi in 4 lingue Tommaso Zorzi e la richiesta di medicinali “Dovrei prendere l’antibiotico e la tachipirina. Dovevo prenderli prima della puntata però non me ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 15 settembre 2020) Non parte sotto i migliori auspici l’avventura dialVip 5. L’influencer, entrato nella casa nella prima puntata in onda il 14 settembre su Canale 5, dopo la diretta parlando con i coinquilini ha ammesso di non sentirsi bene. Per la verità già nel corso della serata aveva fatto sapere di sentire freddo, forse a causa dell’aria condizionata, ma una volta terminata la diretta ilssere non è sparito.Vip 5: Patrizia De Blanck, vaffa ain 4 linguee la richiesta di medicinali “Dovrei prendere l’antibiotico e la tachipirina. Dovevo prenderli prima della puntata però non me ...

