Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi ha la febbre

Momenti di tensione al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che ha preso il via ieri, 14 settembre 2020. Uno degli inquilini della casa più spiata d'Italia, Tommaso Zorzi, ha infatti la febbre. Secondo gli scommettitori, il 25enne influencer è uno dei favoriti per la vittoria finale. Nel corso della notte, però, il ragazzo ha avuto ben altro a cui pensare. Il concorrente ha raccontato di avere la febbre, scatenando ovviamente una certa preoccupazione tra gli altri inquilini, vista l'emergenza Coronavirus. A fine puntata, Zorzi ha così chiesto alla produzione un termometro e la tachipirina.

