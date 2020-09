Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci, ‘motivi personali’ (Di martedì 15 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci doveva entrare nella Casa lunedì sera nella prima puntata, ma così non è stato. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è stata la prima concorrente ad essere confermata per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso dalla porta rossa era previsto per lunedì 14 settembre, prima puntata del reality. Infatti, il gruppo di “vipponi” è stato diviso in due per la prima settimana. Il primo è entrato lunedì sera, il secondo entrerà venerdì per il secondo appuntamento settimanale. Pupo dall’inizio ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020)doveva entrare nella Casa lunedì sera nella prima puntata, ma così non è stato. Ecco che cosa è successoVip:l’ingresso diè stata la prima concorrente ad essere confermata per questa quinta edizione delVip. Il suo ingresso dalla porta rossa era previsto per lunedì 14 settembre, prima puntata del reality. Infatti, il gruppo di “vipponi” è stato diviso in due per la prima settimana. Il primo è entrato lunedì sera, il secondo entrerà venerdì per il secondo appuntamento settimanale. Pupo dall’inizio ...

