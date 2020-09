Grande Fratello Vip: parte male la nuova edizione, ecco gli ascolti di lunedì 14 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Delusione per il reality. La prima puntata è stata la meno vista in assoluto, ecco tutti i dati d’ascolto Grande Fratello Vip: parte male la nuova edizione La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini, confermato alla guida del reality per la seconda volta, aveva accanto a sè in studio Antonella Elia e Pupo, pungenti e attenti ai nuovi concorrenti. Non sono mancati momenti di commozione per il conduttore, ma anche momenti di forte ilarità. Tuttavia, nonostante l’attesa, il duro lavoro della produzione, del cast e le aspettative e le premesse, la prima puntata non ha raggiunto il ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) Delusione per il reality. La prima puntata è stata la meno vista in assoluto,tutti i dati d’ascoltoVip:laLa quintadelVip è iniziata lunedì 14in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini, confermato alla guida del reality per la seconda volta, aveva accanto a sè in studio Antonella Elia e Pupo, pungenti e attenti ai nuovi concorrenti. Non sono mancati momenti di commozione per il conduttore, ma anche momenti di forte ilarità. Tuttavia, nonostante l’attesa, il duro lavoro della produzione, del cast e le aspettative e le premesse, la prima puntata non ha raggiunto il ...

