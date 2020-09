Grande Fratello Vip, panico in casa: “Ho la febbre” (Di martedì 15 settembre 2020) A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip uno dei concorrenti ha allarmato la casa dichiarando di non sentirsi bene e avere qualche linea di febbre Alfonso Signorini ha dato inizio alla nuova edizione dei Grande Fratello Vip, partita con una notizia data nel pomeriggio di ieri quando è stato annunciato che un componente dello … L'articolo Grande Fratello Vip, panico in casa: “Ho la febbre” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) A poche ore dall’inizio delVip uno dei concorrenti ha allarmato ladichiarando di non sentirsi bene e avere qualche linea di febbre Alfonso Signorini ha dato inizio alla nuova edizione deiVip, partita con una notizia data nel pomeriggio di ieri quando è stato annunciato che un componente dello … L'articoloVip,in: “Ho la febbre” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - offsbitchess : RT @misorottarcazzo: come cazzo fate a guardare il grande fratello - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Daniele Dal Moro chiarisce, una volta per tutte, perché non sia voluto tornare a Uomini e Donne! La… -