Grande Fratello Vip isola Tommaso Zorzi: ha la febbre. Farà il tampone? (Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha scelto di isolare Tommaso Zorzi dagli altri concorrenti. Quest'ultimo, dopo la diretta di ieri, ha la febbre. Farà il tampone? Momenti di paura al Grande Fratello Vip. La produzione di Alfonso Signorini ha scelto di isolare Tommaso Zorzi dopo la diretta di ieri sera. L'influencer più amato dal popolo della … L'articolo Grande Fratello Vip isola Tommaso Zorzi: ha la febbre. Farà il tampone? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

