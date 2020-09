Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci salta l’ingresso per motivi personali (Di martedì 15 settembre 2020) Grande Fratello Vip: la showgirl ritarderà di qualche giorno il suo ingresso nella Casa di Cinecittà (il programma è iniziato ieri sera su Canale 5). Ieri sera è iniziata su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini (affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, già concorrente … Leggi su 2anews (Di martedì 15 settembre 2020)Vip: la showgirl ritarderà di qualche giorno il suo ingresso nella Casa di Cinecittà (il programma è iniziato ieri sera su Canale 5). Ieri sera è iniziata su Canale 5 la quinta edizione delVip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini (affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, già concorrente …

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). Ed è il peggior debutto di sempre Corriere della Sera Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio a sorpresa ai fan a pochi giorni dall’ingresso al GF Vip

Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio a sorpresa ai fan a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip: ecco le parole della showgirl su Instagram. Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio ...

Grande Fratello Vip Lory Del Santo, flirt con Morra? “Lo conosco bene”

Con la ripartenza del Grande Fratello Vip i contenitori di Canale 5 si arricchiscono di gossip, rivelazioni ed esclusive. Nella puntata odierna di Mattino 5 Lory Del Santo ha commentato la prima punta ...

Grande Fratello Vip, allarme Covid: medici nella casa per Tommaso Zorzi

Paura dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip: è stato necessario l’intervento nei medici nella casa per Tommaso Zorzi, allarme Covid Scatta subito l’allarme Covid nella casa del Grande Fratello ...

