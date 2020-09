Grande Fratello Vip, allarme Tommaso Zorzi: “Ho la febbre, sto male” (Di martedì 15 settembre 2020) allarme al Grande Fratello Vip per le condizioni di Tommaso Zorzi, che nella serata di lunedì ha manifestato una forte febbre. L’influencer, però, è improbabile possa avere il coronavirus, in quanto prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia ha dovuto sottoporsi a tamponi e numerosi controlli. C’è comunque un’apprensione generalizzata all’interno della produzione, per il momento Zorzi si cura con tachipirina. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020)alVip per le condizioni di, che nella serata di lunedì ha manifestato una forte. L’influencer, però, è improbabile possa avere il coronavirus, in quanto prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia ha dovuto sottoporsi a tamponi e numerosi controlli. C’è comunque un’apprensione generalizzata all’interno della produzione, per il momentosi cura con tachipirina.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - SmorfiaDigitale : 'Grande Fratello Vip', Matilde Brandi la prima concorrente a entrare nella Casa ... - rudylarossa : RT @PACMAN4976: Negata la possibilità alla Juve di giocare con mille spettatori in uno stadio da 41 mila. Stasera il grande fratello Vip di… -