Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini? Abito a quadri rosa, cravatta verde e... il dettaglio che commuove (Di martedì 15 settembre 2020) Quando già avevamo assaporato l'idea di un inizio stagione televisiva senza gossip, trash e reality show causa coronaviru, Mediaset ci sorprende. Ricomincia il Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel suo coloratissimo ed elegantissimo completo a quadri rosa con annessa cravatta verde speranza, visibilmente emozionato, accompagnato dai due compagni di viaggio, Pupo e Antonella Elia, Signorini apre le porte della casa più spiata di Italia. A 20 anni dalla prima storica edizione, non sembra essere cambiata la voglia degli italiani di curiosare h24 i tanti vip che popoleranno la magnifica casa di Cinecittà. Certo non c'è la solita folla di gente ad attendere i concorrenti ma, come da ...

