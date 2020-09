Grande Fratello Vip 5, Prima Puntata: Il Mistero Della Gregoraci! (Di martedì 15 settembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, Prima Puntata: i primi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Un cast simpatico e divertente a primo impatto, definito una banda di matti da Alfonso Signorini. Ecco tutto quello che è successo durante la Prima Puntata del Reality Show Grande Fratello Vip! Grande Fratello Vip, Prima Puntata: è già scontro tra due ex, intanto il cast piace e diverte sui social La quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita con una clip che ha ricordato la primissima Puntata del GF proprio vent’anni fa. Poi un Alfonso Signorini già ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 15 settembre 2020)Vip 2020,: i primi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Un cast simpatico e divertente a primo impatto, definito una banda di matti da Alfonso Signorini. Ecco tutto quello che è successo durante ladel Reality ShowVip!Vip,: è già scontro tra due ex, intanto il cast piace e diverte sui social La quinta edizione delVip è partita con una clip che ha ricordato la primissimadel GF proprio vent’anni fa. Poi un Alfonso Signorini già ...

