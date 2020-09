Grande Fratello VIP 5, Flavia Vento già in lacrime: "Non ho mai lasciato i miei cani" (Di martedì 15 settembre 2020) Flavia Vento, dopo poche ore del suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 5, è scoppiata a piangere pensando ai suoi sette cani. Flavia Vento è la prima concorrente del Grande Fratello VIP 5 a versare calde lacrime davanti alle telecamere: la showgirl mentre era in giardino ha pensato ai suoi sette cani e si è lasciata andare ad un pianto dirotto. La scena è stata vista dagli spettatori di Mattino Cinque che in quel momento era collegato in diretta con la casa. Ieri sera l'ingresso di Flavia Vento nella casa del Grande Fratello era stato tra i più chiacchierati sui social, la showgirl aveva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020), dopo poche ore del suo ingresso nella casa delVIP 5, è scoppiata a piangere pensando ai suoi setteè la prima concorrente delVIP 5 a versare caldedavanti alle telecamere: la showgirl mentre era in giardino ha pensato ai suoi settee si è lasciata andare ad un pianto dirotto. La scena è stata vista dagli spettatori di Mattino Cinque che in quel momento era collegato in diretta con la casa. Ieri sera l'ingresso dinella casa delera stato tra i più chiacchierati sui social, la showgirl aveva ...

