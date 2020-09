Golf | Horsfield positivo al coronavirus | salta gli Us Open

(Di martedì 15 settembre 2020) Altro forfait in arrivo per gli Usdi, il secondo Major stagionale che si disputerà a New York da giovedì 17 a domenica 20 settembre. Samè costretto a rinunciare al torneo per via della sua positività al, come rivelato su Twitter: “Sono fortemente dispiaciuto di non poter prender parte per la quarta volta agli Usma la salvaguardia della salute dei giocatori e degli addetti ai lavori viene al primo posto. Auguro a tutti di vivere una meravigliosa settimana”, ha spiegato il britannico.

Ultime Notizie dalla rete : Golf Horsfield

Corriere dello Sport

NEW YORK - Dopo Scottie Scheffler, anche Sam Horsfield sarà costretto a saltare lo US Open di golf, secondo Major 2020 in programma a Mamaroneck (New York) da giovedì 17 a domenica 20 settembre, ...Dopo Scottie Scheffler, anche Sam Horsfield sarà costretto a saltare lo US Open di golf, secondo Major 2020 in programma a Mamaroneck (New York) da giovedì 17 a domenica 20 settembre, perché positivo ...NEW YORK - Dopo Scottie Scheffler, anche Sam Horsfield sarà costretto a saltare lo US Open di golf, secondo Major 2020 in programma a Mamaroneck (New York) da giovedì 17 a domenica 20 settembre, perch ...