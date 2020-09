Gods and Monsters di Ubisoft ha cambiato nome dopo l'opposizione di Monster Energy alla registrazione del marchio (Di martedì 15 settembre 2020) La domanda di marchio di Ubisoft per Gods and Monsters è stata contestata da Monster Energy, ha rivelato la documentazione legale. L'RPG ambientato nell'Antica Grecia è stato nuovamente annunciato la scorsa settimana con un nuovo titolo, Immortals: Fenyx Rising, anche se in precedenza Ubisoft disse ai colleghi di Eurogamer.net che il motivo del cambio di nome era stato deciso per "questioni creative".La sfida legale di Monster Energy è stata affrontata dal canale YouTube di Hoeg Law, dopo una soffiata sulla storia proveniente da un report di TechRaptor la scorsa settimana. Questo report affermava che Gods and ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 settembre 2020) La domanda didiperandè stata contestata da, ha rivelato la documentazione legale. L'RPG ambientato nell'Antica Grecia è stato nuovamente annunciato la scorsa settimana con un nuovo titolo, Immortals: Fenyx Rising, anche se in precedenzadisse ai colleghi di Eurogamer.net che il motivo del cambio diera stato deciso per "questioni creative".La sfida legale diè stata affrontata dal canale YouTube di Hoeg Law,una soffiata sulla storia proveniente da un report di TechRaptor la scorsa settimana. Questo report affermava cheand ...

Immortals Fenyx Rising: genesi e cambio di nome legati ad AC Odyssey e Monster Energy

Immortals Fenyx Rising è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultimo Ubisoft Forward. Le ultime informazioni emerse a margine dell'evento contribuiscono a fare luce sulla genesi dell'avventura ruo ...

