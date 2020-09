Gli Stati Uniti stanno esaurendo i nomi da dare agli uragani (Di martedì 15 settembre 2020) (foto: Eric Thayer/Getty Images)Uno dei problemi che i meteorologi statunitensi ben presto si troveranno ad affrontare riguarda i nomi da dare agli uragani atlantici che nei prossimi mesi sono previsti colpire le coste americane. Come ogni anno, infatti, viene stilata dall’Organizzazione meteorologica mondiale una lista di 21 nomi propri con cui chiamare questi fenomeni atmosferici, ma nel 2020 la stagione degli uragani si sta rivelando particolarmente intensa e, anche se ci troviamo solo a settembre, 20 nomi dell’elenco sono Stati già utilizzati. La Colorado State University – che da sempre svolge studi molto approfonditi nel campo delle previsioni dei fenomeni atmosferici estremi – ha dichiarato che nei ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (foto: Eric Thayer/Getty Images)Uno dei problemi che i meteorologi statunitensi ben presto si troveranno ad affrontare riguarda idaatlantici che nei prossimi mesi sono previsti colpire le coste americane. Come ogni anno, infatti, viene stilata dall’Organizzazione meteorologica mondiale una lista di 21propri con cui chiamare questi fenomeni atmosferici, ma nel 2020 la stagione deglisi sta rivelando particolarmente intensa e, anche se ci troviamo solo a settembre, 20dell’elenco sonogià utilizzati. La Colorado State University – che da sempre svolge studi molto approfonditi nel campo delle previsioni dei fenomeni atmosferici estremi – ha dichiarato che nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Anche gli Stati approvano il credito speciale da 14 miliardi Ticinonews.ch AMERICA/COLOMBIA - Una chiamata all'amicizia sociale dall’Arcivescovo di Bogotà: “Non possiamo rimanere indifferenti”

Bogotà (Agenzia Fides) – “L'amicizia è una forte motivazione per lavorare, la vera amicizia ci aiuta a superare le frustrazioni, l'amicizia ci dà saggezza. Oggi a Bogotà e in Colombia, nei quartieri e ...

JOHNNY LO ZINGARO CATTURATO A SASSARI/ Bonafede: “Un ringraziamento alla polizia”

E’ finita dopo 9 giorni la latitanza di Johnny “lo zingaro”, storico criminale che era scappato lo scorso 6 settembre dal carcere di massima sicurezza di Sassari. Sulla vicenda si è espresso il minist ...

La scuola riparte da Pontey. L’inaugurazione ufficiale nell’ex zona rossa

Pontey - Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020/2021. "Inaugurare l’anno vuol dire poter ripartire insieme" spiegano le autorità riunite presso la scuola di ...

