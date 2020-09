Gli esagoni delle regole per “disinnescare” il Covid-19 (Di martedì 15 settembre 2020) Torniamo A Scuola con Fiducia È lo slogan della nuova campagna Social della cooperativa Eco onlus per scuole e studenti Piccole regole quotidiane da osservare tra i banchi Sofia Flaùto: “Insegnanti e studenti ci aiuteranno a vincere questa battaglia” Gli esagoni delle regole per “disinnescare” il Covid-19 Sono consigli pratici come usare mascherina e parlare a distanza, ascoltare quanto detto gli insegnanti, fare molta attenzione alla condivisione di penne e matite. Socializzare a scuola al tempo del Covid-19 non sarà facile ma il ritorno tra i banchi è una tappa necessaria per riconquistare la normalità della vita. Ed è per questo motivo che, in sinergia con le scuole, la Cooperativa Sociale Eco onlus ha lanciato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Torniamo A Scuola con Fiducia È lo slogan della nuova campagna Social della cooperativa Eco onlus per scuole e studenti Piccolequotidiane da osservare tra i banchi Sofia Flaùto: “Insegnanti e studenti ci aiuteranno a vincere questa battaglia” Gliper “disinnescare” il-19 Sono consigli pratici come usare mascherina e parlare a distanza, ascoltare quanto detto gli insegnanti, fare molta attenzione alla condivisione di penne e matite. Socializzare a scuola al tempo del-19 non sarà facile ma il ritorno tra i banchi è una tappa necessaria per riconquistare la normalità della vita. Ed è per questo motivo che, in sinergia con le scuole, la Cooperativa Sociale Eco onlus ha lanciato ...

