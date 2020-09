“Gli eletti non pagano le quote di 300 euro”. Casaleggio taglia i servizi di Rousseau al M5S (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – I 5 Stelle sono morosi e Rousseau deve ridurre i servizi. I parlamentari grillini – lo riferisce Davide Casaleggio – non pagano i 300 euro alla piattaforma e allora il figlio del fondatore del M5S ha scritto una lettera agli iscritti dell’associazione per sputtanare deputati e senatori. “Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili”, spiega Casaleggio. “Gli eletti hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – I 5 Stelle sono morosi edeve ridurre i. I parlamentari grillini – lo riferisce Davide– noni 300 euro alla piattaforma e allora il figlio del fondatore del M5S ha scritto una lettera agli iscritti dell’associazione per sputtanare deputati e senatori. “Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversie strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili”, spiega. “Glihanno ...

