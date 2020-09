Giustizia, firmato decreto per 422 nuovi maggistrati (Di martedì 15 settembre 2020) Il ministro della Giustizia nella serata di ieri ha firmato il decreto per le piante organiche riservando "422 posti per la magistratura, di cui 33 destinati al Distretto di Napoli". Ad annunciarlo lo stesso Guardasigilli, oggi in Campania per una serie di iniziative elettorali e dopo aver compiuto una visita a sorpresa negli uffici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vicino Caserta."Siamo in una fase di ripartenza della Giustizia italiana dopo l'emergenza Covid - ha detto - dal ministero facciamo tutto il possibile per consentire questa ripartenza. Ho ripreso oggi - ha spiegato Bonafede - con quella a Santa Maria Capua Vetere, una serie di visite che farò negli uffici giudiziari per parlare con cancellieri, avvocati e magistrati. Stiamo portando avanti i concorsi perché - ha concluso - tutti gli ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020) Il ministro dellanella serata di ieri hailper le piante organiche riservando "422 posti per la magistratura, di cui 33 destinati al Distretto di Napoli". Ad annunciarlo lo stesso Guardasigilli, oggi in Campania per una serie di iniziative elettorali e dopo aver compiuto una visita a sorpresa negli uffici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vicino Caserta."Siamo in una fase di ripartenza dellaitaliana dopo l'emergenza Covid - ha detto - dal ministero facciamo tutto il possibile per consentire questa ripartenza. Ho ripreso oggi - ha spiegato Bonafede - con quella a Santa Maria Capua Vetere, una serie di visite che farò negli uffici giudiziari per parlare con cancellieri, avvocati e magistrati. Stiamo portando avanti i concorsi perché - ha concluso - tutti gli ...

Antonio05749416 : @GassmanGassmann Lo sterco della politica italiana. Questo cialtrone ha firmato una legge senza sapere neanche il c… - AnciToscana : RT @toscananotizie: #Giustizia riparativa, firmato l’accordo per la realizzazione del progetto MeF ?? - AIVM_giustizia : Lo sapevi che con #fogliofirmatoinbianco si intende un #documento che è stato firmato solo da una persona e che dev… - toscananotizie : #Giustizia riparativa, firmato l’accordo per la realizzazione del progetto MeF ?? - ExPartibus : Giustizia riparativa Toscana, firmato accordo per progetto MeF - -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia firmato Bonafede firma il decreto per ampliare le piante organiche della magistratura. In arrivo 600 giudici. Mai così tanti negli ultimi vent'anni LA NOTIZIA Giustizia, Bonafede firma decreto: 422 toghe in più

Roma, 15 set. (askanews) - Il ministro della Giustizia nella serata di ieri ha firmato il decreto per le piante organiche riservando "422 posti per la magistratura, di cui 33 destinati al Distretto di ...

Bonafede, visita a sorpresa in carcere: "Nuovi magistrati a Santa Maria Capua Vetere e Napoli"

Blitz del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Prima di un appuntamento a Napoli a sostegno della candidata presidente del Movimento 5 stelle a presid ...

Bonafede, nuovi magistrati a S. Maria C.V. e Napoli

"Ho firmato proprio ieri sera il decreto per le nuove piante organiche; su 422 nuovi posti per la magistratura, 33 vengono destinati al distretto di Napoli, e di questi tre verranno al tribunale di Sa ...

Roma, 15 set. (askanews) - Il ministro della Giustizia nella serata di ieri ha firmato il decreto per le piante organiche riservando "422 posti per la magistratura, di cui 33 destinati al Distretto di ...Blitz del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Prima di un appuntamento a Napoli a sostegno della candidata presidente del Movimento 5 stelle a presid ..."Ho firmato proprio ieri sera il decreto per le nuove piante organiche; su 422 nuovi posti per la magistratura, 33 vengono destinati al distretto di Napoli, e di questi tre verranno al tribunale di Sa ...