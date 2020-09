Giulia De Lellis su Andrea Damante | ‘Abbiamo voglia di proteggerci’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 15 settembre 2020) Si torna a parlare della rottura traDe. Come noto i due non stanno più insieme da qualche mese, eppure l’affetto non sarebbe mutato e anzi sarebbero sempre pronti a sostenersi a vicenda. A dirlo è l’influencer sui social rispondendo alle domande dei fan.furioso: ‘Risparmiatevi questa mer**’ Le parole diDesuA chi infatti le chiede di parlare direplica: “… Questa volta abbiamodi proteggerci di più, per quanto possibile… Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme ...