Giulia De Lellis e Andrea Damante, la verità dell’influencer sulla rottura: «Tra noi né odio né rancore» (Di martedì 15 settembre 2020) Giulia De Lellis su Instagram è tornata a parlare della fine della sua relazione con Andrea Damante attraverso un box di domande dirette con i suoi oltre 4.9 milioni di followers. L’ex coppia si era conosciuta durante Uomini e Donne: lui era un tronista e lei una delle corteggiatrici. La loro storia d’amore ha avuto diversi alti e bassi, fino ad arrivare alla separazione definitiva. L’influencer, spronata da una domanda di una fan, ha spiegato il tipo di rapporto che hanno al momento. I due non stanno più insieme da due mesi. Tuttavia, la distanza non ha scalfito l’affetto che provano l’uno nei confronti dell’altra. Dunque Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere rimasti in buoni ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020)Desu Instagram è tornata a parlare della fine della sua relazione conattraverso un box di domande dirette con i suoi oltre 4.9 milioni di followers. L’ex coppia si era conosciuta durante Uomini e Donne: lui era un tronista e lei una delle corteggiatrici. La loro storia d’amore ha avuto diversi alti e bassi, fino ad arrivare alla separazione definitiva. L’influencer, spronata da una domanda di una fan, ha spiegato il tipo di rapporto che hanno al momento. I due non stanno più insieme da due mesi. Tuttavia, la distanza non ha scalfito l’affetto che provano l’uno nei confronti dell’altra. DunqueDesembrerebbero essere rimasti in buoni ...

trash_italiano : Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Altro libro in arrivo? - blogtivvu : Giulia De Lellis difende ex tronista dalle feroci critiche del web: ecco cosa è successo - Ri_Ghetto : Altro libro in arrivo? - zazoomblog : Giulia De Lellis nuova vita senza Damante Parole piene di dolore per l’influencer - #Giulia #Lellis #nuova #senza… -